L'Informatiu - 31/08/2022 | RTVE Catalunya

Pedres com pilotes de tenis caient a més de 100 quilòmetres per hora. És el que s'ha viscut a la Bisbal d'Empordà i altres municipis gironins. Una nena de 20 mesos ha mort per l'impacte de les pedres. Hi ha una setantena de ferits. I cotxes i teulades de cases i empreses, destrossats. Els afectats s'afanyen a reclamar a les assegurances. La situació meteorològica encara és complicada. A la zona afectada, preocupa que es repeteixin les tempestes, acompanyades de ventades. BETA Per això, toca revisar l'estat de les teulades i retirar els objectes que puguin caure. Al litoral i prelitoral de Barcelona ha plogut amb intensitat. S'han anegat carrers, torrents i rieres. Educació accepta reduir una hora lectiva a tots els docents a partir de gener si els sindicats desconvoquen les vagues. I proposa contractar 3.400 professors. Els sindicats ho estan valorant. El traspàs d'Aubameyang al Chelsea es complica