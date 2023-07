L'Informatiu - 31/07/2023 | RTVE Catalunya

Minut de silenci i aplaudiments a plaça Sant Jaume en record de l'Elena. Tenia 29 anys i va morir ahir al Turó de la Peira, Nous Barris, a mans de la seva parella de 34 anys. No hi havia antecedents.

L'Elena és la novena dona assassinada a Catalunya en només 7 mesos... Dues en només 4 dies. La majoria tenien menys de 40 anys. A tot l'Estat són 31 les víctimes mortals. A l'estiu creix el risc per a les víctimes... Segons el Departament d'Igualtat i Feminismes el telèfon d'atenció sol rebre un 15% més de trucades durant l'agost i el setembre.

Artur Mas crida a evitar una repetició electoral i demana a Junts i Esquerra una estratègia conjunta per negociar una investidura de Pedro Sánchez. El president va més enllà i recomana Puigdemont que sigui més exigent que intransigent. Al costat oposat, el PP reclama Sánchez que rectifiqui i es reuneixi amb Feijóo.

Darrer dia del juliol... Per a molts comencen les vacances... I per això és un dels més moguts a l'aeroport del Prat. L'operació sortida està sent esglaonada des de divendres. Avui s'esperen més de 900 operacions.

Afectacions a Rodalies per les obres en el corredor del Mediterrani. Uns treballs que es perllongaran fins al 17 d'agost amb talls de circulació a l'R4 i l'R8 i servei alternatiu per carretera.