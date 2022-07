Tots els ferits a l'accident d'autocar de Rubió ja han rebut l'alta i els Bombers han pogut retirar el vehicle. L'alcalde creu que va ser una "imprudència" que el xofer intentés arribar fins al restaurant per un camí estret i no apte per a vehicles pesants.

Diumenge d'alta mobilitat en plena operació sortida de les vacances d'agost i tornada per als que les han gaudit durant el juliol. L'aeroport d'El Prat realitza avui més de 900 operacions, Renfe ha ofertat 12.000 places addicionals amb origen o destinació a Catalunya, i l'AP-7 ha registrat llargues cues durant tot el cap de setmana.

El Pont de Vilomara mira de refer-se dues setmanes després de l'incendi que va afectar una cinquantena de cases. L'ajuntament ha organitzat una jornada benèfica per recaptar fons.

Chucho Valdés i Paquito de Ribera exhibeixen sintonia personal i artística al festival de la Porta Ferrada, a Sant Feliu de Guíxols.

El Barça tanca la gira americana de pretemporada amb una victòria davant el New York Red Bull per 2 a 0.