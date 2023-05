L'Informatiu 2 - 31/05/2023

Pere Aragonès es reuneix amb els partits independentistes i els comuns buscant un front comú sobiranista de cara a les eleccions. Esquerra aposta per un acord programàtic on no només entri la independència com demana Junts.

Trias es reivindica com a guanyador de les eleccions municipals en la pugna per aconseguir l'alcaldia de Barcelona mentre Collboni està convençut que podrà aconseguir un tripartit amb comuns i ERC. La clau la tenen els republicans que ja s'han reunit amb tots.

Dues denúncies davant els Mossos d'Esquadra contra els Jesuïtes de Casp per agressions sexuals. Víctimes que les van patir fa 40 i 29 anys i que ara volen que no quedin impunes.

Leo Messi vol resoldre el seu futur en els pròxims dies. El Barça encara no li ha presentat una oferta oficial perquè està esperant el vistiplau de la lliga al pla de viabilitat que van presentar.