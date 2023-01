L'Informatiu - 31/01/2023 | RTVE Catalunya

La justícia europea gona la raó, amb matisos, al jutge del Suprem Pablo Llarena sobre les euroordres, i podria aplanar el camí per a l'entrega de Carles Puigdemont a Espanya. El Tribunal limita la capacitat de Bèlgica de denegar-ne l'extradició. Segons fonts del tribunal, NO preveu reaccionar fins que els magistrats estudiïn la sentència... sí que ho han fet ja Puigdemont, Puig i Comín, des de Brussel·les i ho fan amb optimisme. La decisió del TJUE s'ha produït durant la reunió del Consell Executiu. La portaveu de la Generalitat afirma que la sentència obre la porta a reconèixer que hi ha una causa general contra l'independentisme. Per la Moncloa la interpretació és totalment diferent. Veu més a prop que Puigdemont torni a Espanya per comparèixer davant de la justícia.

Degoteig de reaccions també per part dels grups parlamentaris. Els Comuns reiteren que la solució al conflicte ha de ser política, la CUP considera que hi ha camí a recórrer a Europa, mentre que VOX i Ciutadans creuen que ara Puigdemont està més a prop de retre comptes davant de la justícia espanyola. La Fira celebra aquest any una edició ja massiva i sense restriccions. Espera més de 60 mil visitants que podran veure les darreres novetats en productes audiovisuals.