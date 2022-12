L'Informatiu 2 - 30/12/2022 | RTVE Catalunya

Els col.lectius que acompanyen dia a dia dones víctimes de violència masclista denuncien manca de protecció. No només per part del sector policial i judicial sino també de l'entorn. Entitats i Ministeri de Justícia insistexen en la importància de denunciar com a primer pas per trencar la cadena del maltracte.

Precisament un dels punts del dispositiu de seguretat de cap d'any de Barcelona és reforçar itineraris segurs per evitar agressions masclistes. A la ciutat hi haurà 800 agents de Mossos d'Esquadra i Guàrdia Urbana.

Cues a les benzineres abans que s'acabi el descompte de 20 cèntims per litre. Demà serà l'últim dia en què es podrà omplir el dipòsit amb aquesta bonificació.

Els passatgers procedents de la Xina hauran de presentar als aeroports espanyols un test negatiu o la pauta completa de vacunació. Noves mesures de control que ha anunciat la ministra de Sanitat després de l'explosió de contagis al país asiàtic.

Robert Lewandowski podrà disputar el derbi del Camp Nou gràcies a una mesura cautelar a la seva sanció. Una decisió que no ha agradat a l'Espanyol, que ha emès un comunicat per dir que no estan d'acord amb la mesura.