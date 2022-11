L'Informatiu - 30/11/2022

Augmenta la tensió política per la llei del "només sí és sí". Aquest dimecres, s'ha viscut una forta esbroncada al Congrés entre la ministra d'Igualtat i la portaveu del PP. Irene Montero els ha acusat de promoure la cultura de la violació. Els populars demanen la dimissió de la ministra. Aquesta llei causa la primera controvèrsia a Catalunya: l'Audiència de Girona demana dos anys i mig de presó per l'acusat de violar una dona a Blanes el 2018. D'altra banda, la Fiscalia demana 6 anys de presó i 5 de llibertat vigilada per a un exprofessor dels Maristes del Poble Sec a Barcelona, acusat d'abusar d'una alumna de 8 anys.

Pendents que aquest cap de setmana s'arribi al pic de la bronquiolitis, els principals hospitals catalans augmenten la seva capacitat per poder atendre tots els infants que els arriben.