L'Informatiu 2 - 30/09/2022

Pere Aragonès trasllada a Junts la responsabilitat de decidir sobre la seva continuïtat al Govern. Després que anit els socis li donessin fins diumenge per negociar abans de consultar la militància sobre el futur de l'Executiu, el president els insta a prendre decisions i fer-ho amb celeritat. Des de la Moncloa pendents de la situació al Govern de la Generalitat. La ministra Raquel Sánchez considera que "no és una bona notícia" la situació "d'inestabilitat permanent" que, diu, viu l'Executiu. L'Audiència de Lleida arxiva definitivament la causa penal contra la Llar d'avis Sant Josep de Lleida i contra la que n'era directora quan es va declarar la pandèmia de coronavirus. Qualsevol establiment climatitzat a peu de carrer ha de tenir, des d'avui, les portes tancades per estalviar energia. Entra en vigor el decret que va aprovar el govern central a principis d'agost i només el 10% dels comerços de l'estat s'ha pogut adaptar. Els fabricants de portes automàtiques han notat com s'ha disparat la demanda.