La inflació no aconsegueix baixar del 10% per tercer mes consecutiu, després que a l'agost s'hagi moderat només 4 dècimes segons l'indicador avançat per l'INE.

Els pagesos del Camp de Tarragona i el Baix Ebre estan farts i amoïnats pels robatoris de garrofes han avançat la collita per evitar-los. El preu d'aquest fruit s'ha multiplicat per 10 en els últims anys. Els Mossos tenen un dispositiu especial de control i vigilància a la zona.

Vilafranca del Penedès torna a veure castell de gamma extra per la diada de Sant Fèlix per primera vegada des de la pandèmia. Els castellers de Vilafranca han aconseguit carregar un 3 de 10 amb folre i manilles.

Recta final del mercat de fitxatges, amb moltes carpetes encara obertes tant pel Barça com per l'Espanyol.