La inflació dona un petit respir... A l'agost baixa quatre dècimes respecte al juliol, segons la dada avançada per l'INE. Amb tot, continua disparada, per sobre del 10 %, per tercer mes consecutiu. Se situa en el 10,4 %. La moderació dels preus es deu a la baixada dels carburants. Els pagesos del Camp de Tarragona i el Baix Ebre estan farts i amoïnats pels robatoris de garrofes han avançat la collita per evitar-los. El preu d'aquest fruit s'ha multiplicat per 10 en els últims anys. Els Mossos tenen un dispositiu especial de control i vigilància a la zona. Els castellers de Vilafranca han aconseguit carregar un 3 de 10 amb folre i manilles a la Diada de Sant Fèlix... Era la gran fita de la temporada de la represa. La Joves de Valls i els Minyons de Terrassa han descarregat el 3 de 9 amb folre en una jornada de gamma extra. Recta final del mercat de fitxatges, amb moltes carpetes encara obertes.