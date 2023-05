L'Informatiu 2 - 30/05/2023

Aragonés demana una unitat sobiranista per fer front a un possible govern de PP i VOX. És la resposta del president a Junts, que demana una llista conjunta a les eleccions del 23 de juliol.

Ciutadans ha decidit no presentar-se a les generals després dels mals resultats de diumenge. A Lleida, el republicà Miquel Pueyo deixa la política després que el partit quedi amb només cinc regidors. A Sant Cugat, la fins ara alcaldessa, Mireia Ingla, anuncia que no seguirà com a regidora.

Municipis turístics del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre passen a fase d'alerta per sequera. Les càmeres de l'Informatiu s'han enlairat a El Catllar, Tarragona. Endesa comença la campanya per controlar la xarxa elèctrica i prevenir incendis forestals.