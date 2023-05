L'Informatiu - 30/05/2023 | RTVE Catalunya

Apel·la a la unitat de l'independentisme per fer front a un eventual govern de PP i VOX. No especifica quina fórmula, però no tanca la porta a estudiar l'opció d'una llista conjunta com demana Junts.

El BOE ja publica la dissolució de les Corts... mentre que els partits continuen analitzant els resultats del 28M. I n'hi ha un, Ciutadans, que NO es presentarà a les generals. A Barcelona, ha començat el ball de les negociacions.

A Lleida, el republicà Miquel Pueyo abandona la política, després que el partit quedi amb només cinc regidors, dos menys que en els anteriors comicis.

La ressaca de l'avançament electoral coincideix amb la Reunió Anual del Cercle d'Economia a Barcelona. Una trobada on ha assistit el Rei Felip VI.

L'IPC cau 9 dècimes al maig i se situa en el 3,2¿%. Es tracta de la xifra més baixa des del juliol de 2021.

Joan Dausà celebra la primera dècada a la música fent un repàs a aquests 10 anys amb noves cançons com Judit.