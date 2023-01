L'Informatiu 2 - 30/01/2023

L'IPC trenca la tendència a la baixa i puja una dècima. La dada avançada d'aquest mes de gener se situa en el 5,8%, coincidint amb la retirada de la bonificació de 20 cèntims al combustible.

Nova reunió entre el govern català i el PSC, la primera després de la cessió d'ERC amb la B-40. Més enllà dels pressupostos, el Govern té un altre front obert: les vagues al sector sanitari. El sindicat Metges de Catalunya i el departament de Salut continuen negociant.

La defensa del futbolista Dani Alves ha presentat el recurs per demanar la seva llibertat provisional, un escrit on al·lega que no hi ha risc de fugida i sol·licita mesures alternatives. Tres mesos després de l'entrada en vigor de la llei 'sí és sí', Moncloa modificarà la llei sense el suport dels seus socis de govern.

Cada cop és més difícil trobar un habitatge assequible no només a Barcelona ciutat, també a l'àrea metropolitana.

Les baixes temperatures dels darrers dies disparen la despesa en calefacció a les llars i també a les granges, com per exemple les de pollastres.