L'Informatiu - 29/11/2022 | RTVE Catalunya

La inflació torna a moderar-se per quart mes consecutiu. Els preus més baixos de l'electricitat i dels carburants, però també de la roba i el calçat, situen l'IPC avançat de novembre en el 6,8¿%. Mig punt menys que a l'octubre. Amb aquesta dada, les pensions contributives pujaran prop d'un 8 i mig per cent al 2023. Estem pendents de l'ampli desplegament policial aquesta hora a l'Eixample de Barcelona perquè s'ha trobat un cadàver en un contenidor dins una maleta. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos busca proves. Desarticulada una organització criminal que feia servir menors, fins i tot nadons, per ocupar pisos i evitar així el desallotjament per part de la policia. Després els llogaven. Entre els nou detinguts hi ha les cinc persones més buscades per delictes vinculats amb ocupacions criminals a Barcelona. Ja hi ha 3 seleccions classificades pels vuitens de final del Mundial.