L'Informatiu - 29/10/2022

Bones perspectives d'ocupació en aquest pont de Tots Sants amb temperatures càlides per l'època, cosa que afavoreix destinacions de costa i natura, com ara els càmpings.

El 'Codi Ictus' s'ha activat a Catalunya més de 8.300 vegades en un any. Es tracta d'un protocol que permet actuar als serveis d'emergència amb celeritat per minimitzar les seqüel·les dels pacients.

Aragonès acusa el PP d'utilitzar els catalans com a excusa per trencar les converses amb el PSOE i reitera el seu compromís de seguir negociant amb Sánchez. Mentrestant, els socialistes catalans segueixen amb la mà estesa per aprovar els comptes catalans però asseguren que seran exigents i demanen al president català que no barregi carpetes.

La dotzena jornada de lliga ha començat prou bé pels catalans. L'Espanyol va poder rescatar un punt del camp del Mallorca. Lazo va sorprendre tothom en el gol de l'empat. El Barça ja és a València per jugar a les 9 a Mestalla. El Girona ho farà demà al camp del Reial Madrid.