L'Informatiu 2 - 29/09/2023

Alberto Núñez Feijóo abandona el Congrés després de no aconseguir la investidura. A aquesta hora la presidenta de la cambra es dirigeix a la Zarzuela per comunicar-li al Rei. S'engega la maquinària per escollir nou candidat. Pedro Sánchez centra totes les mirades, encara que Junts i ERC li mantenen el pols.

Entra en vigor la Llei de Benestar Animal que regula els drets de les mascotes i les obligacions dels propietaris. S'haurà de tenir assegurança obligatòria amb qualsevol raça de gos i un curs de tinença responsable pels animals de companyia. La norma reconeix que són éssers sensibles, amb dret a cura i limita el temps que se'ls pot deixar sols.

El Barça obre a Montjuïc davant el Sevilla la vuitena jornada de lliga. Els blaugranes volen recuperar a casa el lideratge provisional a l'espera del resultat del Girona- Reial Madrid de demà a Montilivi. Xavi ha anunciat rotacions i millores en defensa.