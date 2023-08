L'Informatiu 2 - 29/08/2023

Alberto Núñez Feijóo i Pedro Sánchez es reuniran aquest dimecres al matí al Congrés dels Diputats. El líder del PP comença així les trobades per aconseguir els suports necessaris per a la seva investidura. Qui ja li ha tancat la porta és el president de la Generalitat.

Les negociacions per la investidura coincidiran amb la celebració de la Diada. El Govern ja ha confirmat que aquest any participarà en la manifestació de l'ANC. De moment, però, no ha confirmat si hi anirà el president Pere Aragonès.

Es mantenen les previsions d'alt risc d'incendi forestal perquè malgrat les pluges del cap de setmana, hi ha vent fort i el terreny continua molt sec. A Mont-roig del Camp els Bombers continuen remullant la zona de l'incendi, ja controlat.

Anirem a l'estació de Sants. Cada dia hi passen més de 20.000 viatgers i 160 trens d'alta velocitat. Els nous operadors de baix cost han saturat l'estació i les vies. Per això s'han tancat botigues i obert nous accessos mentre duren les obres d'ampliació de La Sagrera.