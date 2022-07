Ja ha començat l'operació sortida d'agost. Des d'avui, s'espera una gran mobilitat a estacions, aeroports i carreteres. Els preus continuen disparats. La inflació se situa en el 10,8%, segons l'IPC avançat d'aquest juliol. El butlletí oficial del Parlament ja publica l'acord de la Mesa que suspèn Laura Borràs com a presidenta de la Cambra. Shakira s'enfronta a 8 anys i 2 mesos de presó per sis delictes fiscals. Una forta pedregada ahir al vespre ha causat danys en les instal·lacions de granges, magatzems i també en cultius de fruita dolça i panís al nord-oest del Segrià. La radioteràpia intraoperatòria comença a aplicar-se també en tumors cerebrals. Es dona tractament en la mateixa intervenció amb una única sessió. L'objectiu, reduir el risc de reaparició del tumor, preservar la part no afectada i augmentar el control de la malaltia.