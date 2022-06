La inflació segueix desbocada al juny i ja supera el 10%. És la pitjor xifra en gairebé 4 dècades i això dispara la pobresa laboral. Els economistes alerten d'una recessió imminent.

Catalunya és, ara mateix, la comunitat on més es triga per obtenir els DNI o passaports. Més de dos mesos d'espera. Després de la pandèmia, la gent torna a viatjar i és per això que es formen importants cues a les comissaries.

A Barcelona, l'Ajuntament està requisant de manera indefinida els bicitaxis que circulen sense llicència d'activitat. El consistori demana a la Generalitat que prohibeixi aquesta activitat i amplia la prohibició per circular pràcticament a totes les zones turístiques.

El Festival Grec enceta edició i ho fa aquesta nit amb la prestigiosa companyia Nederlands Dans Theater. 3 coreografies que són un diàleg entre 3 generacions d'artistes.