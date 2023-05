L'Informatiu 2 - 29/05/2023

Consell de Ministres extraordinari per a convocar les eleccions generals. Uns comicis que Pedro Sánchez ha anunciat per sorpresa aquest dilluns, després de la desfeta del PSOE a les municipals i autonòmiques. El president assumeix en primera persona els mals resultats.

PP i Vox, satisfets amb la decisió de Sánchez. A Catalunya, el PSC que s'ha fet fort en les municipals, creu que és una decisió valenta. Esquerra s'erigeix com antídot contra la dreta. I els comuns tanquen files amb Yolanda Díaz i Sumar.

Unes eleccions anticipades que arriben quan els partits comencen a moure's per tancar els pactes per governar els ajuntaments. A Barcelona les aliances poden portar Trias, guanyador dels comicis, de nou a l'alcaldia o a una aliança de les esquerres per fer alcalde Collboni.

L'Espanyol certifica el descens a segona divisió després d'empatar a 2 a Mestalla.