L'Informatiu - 29/05/2023 | RTVE Catalunya

El president del Govern assumeix en primera persona els mals resultats i convoca eleccions anticipades. Una decisió personal, que només coneixia el seu nucli dur.

La notícia agafa els socis de govern de Sánchez en plenes negociacions per definir el seu espai. La llei electoral dona ara 10 dies a Podemos i Sumar per decidir si es presenten com a coalició.

Els socialistes catalans diuen que és una decisió valenta. Esquerra ja ha confirmat que el seu candidat a les generals tornarà a ser Gabriel Rufián. Els republicans, socis de Sánchez durant la legislatura, s'erigeixen en l'antídot a PP i Vox i els comuns tanquen files amb Yolanda Díaz i Sumar.

A Barcelona els socialistes són segona força i tenen opcions d'aconseguir l'alcaldia malgrat que el guanyador de les eleccions ha estat Xavier Trias.

Les urnes han consolidat els socialistes a Catalunya per davant d'Esquerra. Un dur revés pels republicans que perden bastions com Tarragona i Lleida. També Junts perd Girona.

El PP triplica regidors a Catalunya. Aconsegueix representació a les 4 capitals catalanes. A la ciutat de Lleida, s'erigeixen en segona força.