L'Informatiu 2 - 29/03/2023

Clara Ponsatí està al Parlament Europeu, on aquesta tarda intervindrà al ple. Hi arriba en llibertat provisional després de ser detinguda per ordre del jutge Llarena.

Qui sí que ha assistit al Tribunal Superior de Justícia és l'exconsellera Meritxell Serret, acusada de desobediència per l'1 d'octubre. Els partits independentistes li han donat suport.

La portaveu de les famílies de les víctimes de les agressions sexuals al Màgic de Badalona denuncien abandonament per part de les administracions.

TVE ha tingut accés a l'atestat policial de les presumptes agressions sexuals a dues nenes de l'Escola maternal del Liceu francès.

Per evitar que les víctimes de violència sexual hagin de declarar en més d'una ocasió s'ampliaran els centres d'atenció integral als menors on es fan les proves preconstituïdes.