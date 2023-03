L'Informatiu - 29/03/2023 | RTVE Catalunya

La detenció de Clara Ponsatí a Barcelona ha obert una nova escletxa entre l'independentisme, que s'ha tornat a veure les cares al TSJ, on declarava la consellera Serret.

La consellera Serret s'enfronta a un any d'inhabilitació per desobediència per l'organització de l'1 d'octubre. Ha comparegut davant del TSJC.

Demà es farà pública la sentència de Laura Borràs jutjada per un presumpte cas de corrupció, quan presidia la Institució de les Lletres Catalanes.

Els Mossos confirmen que investiguen quatre agressions sexuals al Màgic de Badalona, tal com va avançar l'Informatiu. Un col·lectiu de mares de víctimes denuncia davant el centre comercial l'abandonament que pateixen.

Televisió Espanyola ha tingut accés a l'atestat policial de les presumptes agressions sexuals d’un monitor del Liceu Francès a dues nenes. Segons han relatat les petites, el monitor les hauria obligat, a elles i a altres menors, a realitzar actes sexuals com ara fel·lacions.