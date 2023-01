L'Informatiu - 29/01/2023

Un home mor i dues persones resulten ferides per arma blanca en una baralla en un local de Terrassa. Hi ha tres persones detingudes i s'investiga si hi ha més implicats. L'enfrontament hauria començat per una discussió sobre l'ocupació d'una taula de l'establiment.

Últim cap de setmana per poder portar un patinet elèctric al transport públic de Barcelona i Tarragona. A partir de dimecres es prohibeixen durant sis mesos mentre es redacta una regulació. La mesura genera disparitat d'opinions entre els usuaris.

Valls celebra una de les cites gastronòmiques més destacades a Catalunya: la Gran Festa de la Calçotada, que com cada any aplega milers de persones l'últim diumenge de gener.

Arrenca la setmana del Benidorm Fest, que escollirà el representant d'Espanya a Eurovisió. Aquest diumenge els 18 concursants trepitjaran ja la catifa taronja i gaudirem d'un concert amb Carlos Higes i Rosa López. La gran final serà el proper dissabte.

Un gol de Pedri permet el Barça emportar-se els tres punts davant un combatiu Girona (0-1) però els blaugrana perden Dembélé durant un mes per una lesió muscular.