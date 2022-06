La inflació del mes de juny es desboca Supera el 10%. És la pitjor xifra en gairebé quatre dècades. Carburants i aliments s'enduen la palma. I això dispara la pobresa laboral. 3 milions i mig de treballadors no poden arribar a final de mes. Els economistes alerten d'una recessió imminent. Dos mesos de retard que causen col·lapses per renovar DNI. El Barça necessita acordar en les pròximes hores la venda de part dels seus drets televisius per no tancar l'exercici econòmic en números vermells. El Festival Grec enceta edició i ho fa aquesta nit amb la prestigiosa companyia Nederlands Dans Theater.