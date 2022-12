L'Informatiu 2 - 28/12/2022 | RTVE Catalunya

Les associacions de consumidors critiquen que la reducció de l'IVA no compensa la inflació. Mentre que el Govern de Pedro Sánchez vigilarà que aquesta disminució només beneficii els consumidors i anuncia sancions si no es compleix.

Dues denúncies arran de la difusió d'un vídeo de contingut sexual a la discoteca Waka de Sant Quirze del Vallès. Una l'ha presentada la família de la noia que surt a les imatges, menor d'edat, per una suposada agressió sexual i per la difusió del vídeo. El noi també denuncia per la gravació i difusió del vídeo. Els Mossos investiguen el cas.

Acompanyem la Unitat específica dels Mossos d'Esquadra que investiga els accidents ferroviaris. Avui fa 3 setmanes que es va produir el de Montcada, que va deixar 150 ferits lleus.

El Barça treballa en les renovacions de Sergi Roberto i Sergio Busquets. Pel derbi de dissabte Xavi recupera a Jules Koundé, l'últim dels internacionals que quedava per tornar.