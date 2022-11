L'Informatiu - 28/11/2022 | RTVE Catalunya

Ingressada en estat greu una dona després que la seva parella presumptament hagi calat foc al pis on vivien. Els fets han passat a Artesa de Segre, a Lleida. Els Mossos han detingut l'home per temptativa d'homicidi. Vaga de metges a Catalunya els propers 25 i 26 de gener. L'ha convocat el sindicat Metges de Catalunya, que denuncia sobrecàrrega assistencial i falta de personal. 25.000 professionals estan cridats a participar-hi. Donen 2 mesos de marge al Departament de Salut per negociar i arribar a un acord. Uns pares s'enfronten a penes de més de 2 anys de presó acusats de maltractar el seu fill per ser homosexual. Avui el judici ha quedat vist per sentència. Precisament, els Mossos d'Esquadra han començat a rebre formació perquè en les denúncies de delictes contra el col·lectiu LGTBI s'eviti la revictimització. Negacionisme, feminicidi, resilient o trans.... són algunes de les 21 noves paraules que s'incorporen al diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans.