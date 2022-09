L'Informatiu 2 - 28/09/2022

Hores decisives per a la continuïtat del Govern Aragonès. La coalició penja d'un fil després de l'amenaça de Junts d'una qüestió de confiança al president, que Esquerra interpreta com un cop a l'executiu. Avui la crisi es materialitza en dos escenaris: El Parlament... i el Palau de la Generalitat... Comencem a Sant Jaume. Després d'un matí tancat amb els seus... Aragonès convoca aquesta tarda reunió extraordinària de Govern. El PSC reclama a l'executiu de Sánchez el traspàs de Rodalies a la Generalitat. Una de les reivindicacions històriques d'Esquerra i Junts. Els socialistes demanen els recursos econòmics necessaris per gestionar el servei ferroviari i l'adquisició de trens i tallers. Vist per a sentència el judici a Eulàlia Reguant al Tribunal Suprem. La diputada de la CUP s'enfronta a 4 mesos de presó i inhabilitació per desobediència, per negar-se a contestar les preguntes de VOX al judici del procés. A Catalunya s'han signat en un any un 21% més d'hipoteques. És la comunitat autònoma on més se n'han fet... En un moment en què a tot Espanya la compravenda d'habitatge va a la baixa... després que el Banc Central Europeu pugés els tipus d'interès el mes de juliol passat. Els funcionaris de l'Estat podrien beneficiar-se d'una pujada salarial per a l'any vinent. L'Audiència de Barcelona jutja una dona acusada de manipular un amic perquè matés el seu propi pare a Vilanova i la Geltrú el 2019. L'objectiu: quedar-se els diners de la víctima. Els Mossos han escorcollat el domicili del detingut per la mort violenta de la seva parella a Campdevànol.