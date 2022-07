Laura Borràs qualifica d'extraordinàriament greu la seva suspensió. Els partits no independentistes critiquen l'actitud de Borràs i creuen que hauria d'haver dimitit. Si ara se celebressin eleccions, el PSC tornaria a guanyar-les les i ampliaria distàncies amb ERC, que es mantindria segona. El Tribunal Superior de Justícia envia al Constitucional el nou marc normatiu sobre l'ús de les llengües a les escoles catalanes. Baixa l'atur a Catalunya en 33.700 persones en aquest segon trimestre. Jornada tràgica a les carreteres catalanes. En les últimes hores hi ha hagut 3 víctimes mortals en dos xocs frontals. Veïns de diferents zones de Barcelona s'han manifestat avui davant del gremi de restauració per denunciar el soroll de les terrasses.