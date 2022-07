La Mesa del Parlament decideix a aquesta hora si suspèn Laura Borràs com a diputada. Esquerra, la CUP i el PSC voten a favor que s'apliqui el reglament, que obliga a apartar els diputats que van a judici per delictes de corrupció. Borràs, que es nega a dimitir, avui ha rebut diverses mostres de suport, tant al carrer com del seu partit. Catalunya supera els 3,5 d'ocupats... i retalla el percentatge d'atur per sota del 10%. Són xifres rècord, que no veiem des del 2008. La restauració, per l'efecte arrossegament de la campanya d'estiu, és on s'han generat més contractes. Tres persones han mort en accidents de trànsit per xocs frontals en les últimes 12 hores. Dos motoristes a Deltebre. I el conductor d'un turisme a Campmany, a l'Empordà. El matí també ha estat molt complicat a l'AP7, amb tres accidents més. A les portes de l'operació sortida d'agost, Trànsit fa una crida a la prudència. Principi d'acord entre Barça i Sevilla per Jules Koundé.