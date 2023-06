L'Informatiu - 28/06/2023 | RTVE Catalunya

Dia de l'orgull LGTBI. Segons dades dels Mossos d'Esquadra durant el primer trimestre de l'any, les denúncies relacionades amb la LGTBI fòbia s'han gairebé duplicat respecte del mateix període de l’any passat. S'han denunciat 70 casos. Els delictes que més es produeixen són agressions, amenaces i coaccions. Pel que fa a les víctimes, han crescut significativament. 133 de gener a març davant les 54 del mateix període del 2022. Durant aquest primer trimestre els Mossos han investigat 96 persones.

Catalunya tindrà el primer Centre de Memòria i Documentació LGBTI de l’Estat i del sud d’Europa. Ho ha anunciat el president Pere Aragonès durant l'acte institucional de commemoració del Dia internacional de l'Orgull.

Avui ha començat el judici a l'exconseller d'interior Miquel Buch, a l'Audiència de Barcelona.

Junts està convençut que hi haurà entesa amb Esquerra a la Diputació de Barcelona, després d'haver renunciat a reeditar el pacte amb el PSC.

Malgrat que la unitat dels partits independentistes encara és lluny, tant Junts com Esquerra han rebaixat el to, i com a prova la sessió de control d'avui al Parlament, on han començat a deixar enrere els retrets.

Els Mossos d’Esquadra investiguen el crim d’un sensesostre que han trobat mort aquest matí cap a les set en una plaçaa Sant Martí, a Barcelona.