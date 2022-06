Creixen els contagis de COVID després de la setmana de Sant Joan. També augmenten les hospitalitzacions, que se situen al nivell més alt des del febrer... Davant d'aquest escenari, que arriba en període de vacances dels sanitaris, la Generalitat fa una crida a extremar la prevenció, sobretot dels més vulnerables... Tot per evitar el col·lapse del sistema. Aquest dimarts és el dia de l'Orgull LGTBIQ+. I el col·lectiu alça la veu. Ho fa per alertar que els discursos d'odi promouen les agressions LGTBI-fòbiques. Un dels que ho denuncia és en Javier, que ara ja adult, s'adona que no va poder viure amb llibertat la seva adolescència... per por a l'estigma social. El Barça no pensa millorar-li l'oferta de renovació a Dembélé i continua a l'espera que el francès decideixi el seu futur.