L'Informatiu - 28/05/2023

Jornada d'eleccions municipals, de moment, sense incidències destacades. A Catalunya, prop de 5 milions i mig de persones poden escollir els seus regidors i regidores. El dispositiu es desplega a través de més de 2.700 col.legis electorals, i uns 9.000 agents vetllen per la seguretat.

Els candidats a l’alcaldia de Barcelona voten acompanyats de la família i amb un missatge clar: crida a la participació massiva. I és que pot ser un factor decisiu en unes eleccions que es preveuen especialment obertes i igualades. Als municipis on aquesta nit no hi hagi un guanyador clar, caldrà pactar. Hi haurà temps per negociar fins al 17 de juny, quan es constitueixen els nous consistoris.

Últim partit de la temporada a casa pel Girona i el Barça. Pels culers, el partit contra el Mallorca tindrà un regust especial perquè suposa el comiat del Camp Nou tal i com l'hem conegut. L'Espanyol es juga la permanència al camp del València amb l'obligació de guanyar. Un miler de seguidors blanc-i-blaus animaran des de la grada de Mestalla.