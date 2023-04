L'Informatiu - 28/04/2023 | RTVE Catalunya

Altes temperatures, agreujades per la sequera, que fan que s'activin abans d'hora les recomanacions per prevenir els efectes de les onades de calor. Les pròximes hores els termòmetres estan disparats, i cal protegir-se. Al pla de Lleida és on més noten la calorada.

Una calorada que arriba a les portes d'un pont de l'1 de maig amb alta ocupació arreu del territori. Els preus trenquen la dinàmica a la baixa del març i tornen a pujar. L'IPC repunta vuit dècimes a l'abril, fins al 4,1%. Tant la mateixa Laura Borràs com el Parlament ja han presentat les al·legacions a la Junta Electoral Central.

La ministra Raquel Sánchez reconeix que la llei d'habitatge aprovada ahir al Congrés no provocarà una "caiguda estrepitosa" dels lloguers.

El 'Boss' obre gira europea a Barcelona i els fans es fan notar per tota la ciutat... als voltants de l'estadi Olímpic, on se celebra el concert ja hi ha milers de seguidors.