L'Informatiu - 28/01/2023

A l'espera que el PSC mogui fitxa, Esquerra defensa el seu canvi de posició amb relació al Quart Cinturó com un gest necessari per facilitar l'aprovació dels pressupostos. Els republicans celebren el seu Congrès Nacional que ratifica l'aposta de l'executiva del partit per un referèndum d'independència acordat.

Nova protesta del personal sanitari i del professorat. Després d'una setmana de vagues, i a les portes de noves mobilitzacions, professionals de tots dos sectors reclamen davant la Generalitat millores laborals, més personal i més recursos.

Nou cap de setmana gèlid a Catalunya. Les temperatures mínimes de matinada se situen a registres molt baixos i Protecció Civil activa l'alerta per onada de fred durant 36 hores.

Preocupació pels robatoris de catalitzadors de cotxes. Els minerals preciosos que contenen són materials molt valorats al mercat negre i que han augmentat de preu arran de la guerra d'Ucraïna.

El Barça busca el títol honorífic de campió d'hivern en el derbi català contra el Girona a Montilivi. L'Espanyol acomiada la primera volta de la Lliga amb una derrota al camp de l'Almeria (3-1).