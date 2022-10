L'Informatiu - 28/10/2022 | RTVE Catalunya

Protesta aquest divendres al migdia dels petits comerços amb les llums apagades. Rebutgen l'encariment dels preus. Factures de l'electricitat i gas que s'han duplicat. I que escanyen el petit comerç. Uns preus que continuen elevats, tot i que han baixat en els darrers 3 mesos. Això explica la dada de l'IPC l'avançat del mes d'octubre. Es modera per tercer mes consecutiu, baixa més d'un punt i mig... I se situa en el 7,3%. Una altra dada significativa la del creixement de l'economia espanyola en el tercer trimestre. Només s'incrementa un 0,2% per la baixada del consum. Comença el Pont de Tots Sants... i una operació sortida amb força moviment. Trànsit preveu que surtin de l'àrea metropolitana de Barcelona prop de 475.000 vehicles i ha instal·lat 1.300 controls a les carreteres catalanes. El Partit Popular fa una passa més, després de paralitzar les negociacions per renovar el Poder Judicial. Ara descarta qualsevol acord amb el Govern de Sánchez per cedir -diu- davant l'independentisme sobre la reforma del delicte de sedició. El Govern de la Generalitat té també obert un altre front, el de la negociació dels pressupostos catalans, aquest divendres es reuneix amb UGT, CC.OO. i el cap de l'oposició. La Fiscalia ha anunciat durant les conclusions definitives del judici que se segueix a l'Audiència de Barcelona pel cas del fitxatge de Neymar pel Barça que retira les acusacions contra tots els encausats.