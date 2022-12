L'Informatiu 2 - 27/12/2022 | RTVE Catalunya

Són mesures centrades especialment a reduir els preus dels aliments i l’habitatge. Arriben després d'una llarga negociació entre els dos socis de govern. Per fer front a la inflació es crea un xec de 200 euros per a famílies amb rendes inferiors als 27.000 euros. D'altra banda, se suprimeix l'IVA dels aliments de primera necessitat com el pa, fruites o verdures i es redueix a la meitat el de la pasta i l'oli.

Pedro Sánchez tanca de nou la porta a un referèndum d'autodeterminació a Catalunya. Tot plegat, després que Pere Aragonès hagi marcat el 2023 com l'any per establir les regles per celebrar el referèndum.

Minut de silenci aquest migdia a Santa Perpètua de Mogoda pel 12è crim masclista d'aquest any a Catalunya. El de la Carme, de 88 anys. La seva parella, de 64, continua detinguda. Ajuntament i Generalitat es personaran com a acusació popular.

El Barça prepara el derbi de dissabte buscant solucions per cobrir la baixa de Lewandowski. Xavi treballa amb les opcions de Ferran Torres, Ansu Fati o Memphis. A l'Espanyol, César Montes ja és a Barcelona. El central mexicà ha de passar la revisió mèdica prèvia a l'oficialització del seu fitxatge.