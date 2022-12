L'Informatiu - 27/12/2022 | RTVE Catalunya

Sánchez suprimeix l'IVA dels aliments de primera necessitat i donarà un xec de 200 euros per a famílies amb rendes baixes. En el seu balanç polític de l'any, Pedro Sánchez també s'ha referit a Catalunya i al discurs institucional del president de la Generalitat. Ha valorat l'aposta del diàleg, però una vegada més ha tancat la porta a un referèndum d'autodeterminació. I és que el president Aragonès va marcar-se el 2023 com l'any per posar les bases per un referèndum. Una proposta, de moment, com acabem de sentir, rebutjada de nou pel president Sánchez, i rebutjada també pels partits a Catalunya. La inseguretat, la neteja i l’accés a l’habitatge es mantenen com les principals preocupacions dels barcelonins.