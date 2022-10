L'Informatiu - 27/10/2022 | RTVE Catalunya

Cara i creu de les dades de l'EPA a Catalunya. Per un costat, la taxa d'atur se situa en el 9,31%. Tres mesos, de juny a setembre, en què 4.700 persones han perdut la feina. Però, la dada positiva és que tot i el context de crisi econòmica, Catalunya és la segona comunitat on més creix l'ocupació en aquest tercer trimestre. Hi ha 38.800 ocupats més. Al conjunt d'Espanya: l'atur repunta al 12,67 % tot i que la creació de llocs de feina aguanta amb més de 77.000 treballadors més. Aquest estiu a Catalunya l'únic sector on s'ha creat ocupació és el del servei amb més de 70.000 nous llocs de treball. Ara, la taxa d'atur se situa en el 9,31 %, tres punts per sota de la mitjana estatal. Llum verda al Congrés per seguir tramitant els pressupostos. La majoria de la investidura, que inclou Esquerra, ha tombat les esmenes a la totalitat. Enmig de debat i votació, el Govern ha confirmat que portarà al Congrés una reforma del delicte de sedició. El cas del diputat Francesc de Dalmases s'abordarà al Parlament dijous vinent, a la comissió de l'estatut del diputat, que presideix Jaume Alonso Cuevillas. Centenars d'estudiants de secundària, principalment, s'han manifestat a Barcelona en defensa de la salut mental a les aules. Un nen ha arribat des de Mèxic en un avió medicalitzat pagat per un empresari espanyol amb la intenció que l'operessin d'un tumor a Barcelona. Sant Joan de Déu ha confirmat que operarà el petit, Vanesa Benedicto.