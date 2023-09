L'Informatiu 2 - 27/09/2023

Alberto Núñez Feijóo perd la primera votació del debat d'investidura. El candidat del PP retreu al PNV que defensi l'amnistia i s'enorgulleix de no tenir els vots dels independentistes. Divendres, segona votació. Si no hi ha sorpreses: fallida.

Al Parlament en marxa el debat de política general. Junts i el PSC carreguen contra Aragonès l'endemà del discurs del President exigint Sánchez que pacti un referèndum. La negociació de l'independentisme amb el PSOE de cara a una eventual investidura protagonitza les intervencions de l'oposició.

Dues operacions policials contra el cultiu i tràfic de marihuana. La Guàrdia Civil ha detingut 20 membres d'una xarxa internacional i ha fet una vintena d'escorcolls a Barcelona i Tarragona. I els Mossos han desmantellat una organització criminal dedicada a la venda de marihuana i haixix a través de màquines expenedores.

Carn sortida de la impressora, farina d'insectes i tota mena de productes manipulats per les darreres tecnologies en alimentació.Són les novetats de la Fira Alimentaria Food Tech.

El Barça no pot passar de l'empat al camp del Mallorca. Les errades defensives penalitzen als de Xavi, i els gols de Raphinha i del jove del planter Fermín, després d'una gran jugada de Lamine Yamal, són insuficients. El Girona ho pot aprofitar per situar-se aquesta nit com a líder en solitari si guanya al camp del Vila-real.