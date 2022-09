L'Informatiu 2 - 27/09/2022

"Un acord de claredat amb l'Estat". Així ha batejat el president Aragonès el seu full de ruta per fer un referèndum d'autodeterminació acordat on espera sumar el màxim de suports. Aragonès ha destinat bona part del discurs a desgranar el seu pla antiinflació, dotat amb 300 milions d'euros. La Moncloa tanca la porta al referèndum pactat que ha proposat el president de la Generalitat i reivindica la taula de diàleg. Barcelona és la segona ciutat de tot l'Estat on és més car fer la compra. Els preus s'incrementen a tots els supermercats sense excepció, segons l'OCU, i ho fan amb la pujada més gran dels últims 34 anys. La jutge envia Shakira a judici per sis delictes fiscals. Un suposat frau a hisenda de 14 milions i mig. A mig matí, ASESA, l'empresa que ahir fa patir una fuita de nafta a la planta de Tarragona, ha reiniciat l'activitat.