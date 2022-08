Els Mossos d'Esquadra han començat aquest cap de setmana a fer controls dinàmics a les carreteres on hi ha més presència de ciclistes. L'objectiu és evitar atropellaments com el de diumenge passat a Castellbisbal en què van morir dos ciclistes. Un dispositiu que coincideix amb l'operació tornada de vacances.

Preocupació als municipis per l'alerta hidrològica decretada per l'Agència Catalana de l'Aigua. N'hi ha 279. Els darrers en afegir-se han estat els de les unitats de l’Empordà, Banyoles, la Serralada Transversal i Prades-Llaberia. Afecta gairebé 700.000 persones que tenen restriccions d'aigua per al rec agrícola, usos ramaders i certs usos recreatius.

Els Agents Rurals detecten una vintena d'incidències per pesca furtiva al Cap de Creus en el que portem d'any. Ho comprovem de primera mà acompanyant una patrulla que vigila aquest parc natural amb gran biodiversitat.

El Girona perd a la tercera jornada de Lliga a casa contra el Celta (0-1). El Barça rebrà demà el Valladolid, amb el possible debut de Jules Koundé, i l'Espanyol jugarà al camp del Reial Madrid.