L'Informatiu - 27/07/2023 | RTVE Catalunya

Segons l'Enquesta de Població Activa se situa en el 8,44%... El total d'aturats baixa en 70.400 persones respecte al març... I rècord també d'ocupació: el segon trimestre es tanca amb la creació de més de 132.000 llocs de feina. P2 A tot l'Estat, se supera per primera vegada els 21 milions de treballadors després de la creació de més de 603.000 llocs de treball.. L'atur cau a l'11,6%, que és el nivell més baix des de 2008. C2 Són mesos que arrenquen amb la Setmana Santa i que recullen l'inici de la campanya d'estiu.

Pocs dies abans d'acabar-se el juliol, el sector turístic fa un balanç moderadament positiu i confia en l'agost per arrodonir les xifres que, de moment, no són com les de 2022.

Gabriel Rufián i Teresa Jordà lideraran l'equip negociador d'Esquerra per intentar acostar posicions de cara a una hipotètica investidura de Pedro Sánchez.

L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, és el nou president de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

El Parlament ha aprovat augmentar les indemnitzacions per a víctimes de violència masclista que pateixin seqüeles.

Salut incorpora enguany novetats en el calendari de vacunacions, sobretot per als més petits