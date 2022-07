La tercera reunió de la Taula de Diàleg acaba amb acords per superar la judicialització de la política i per protegir i impulsar la llengua catalana. La Moncloa insisteix en la necessitat d'àmplies majories per fer canvis normatius dins de la legalitat. Uns canvis que segons la Generalitat han d'arribar abans d'acabar l'any. Per tots dos executius, la trobada ha estat un pas endavant en les relacions. Aquesta matinada ha plogut a moltes poblacions de la Costa Central... però ha caigut poca aigua... Hauria de ploure molt més i durant molts dies seguits perquè la sequera que arrosseguem de fa mesos és extrema. Per això ja hi ha restriccions d'aigua a més de 150 municipis catalans. Els tripulants de cabina de Ryanair convoquen cinc mesos d'aturades.Des del 8 d'agost fins al 7 de gener de 2023, ambdós inclosos, faran vagues de 24 hores de dilluns a dijous. Arriba després de 18 dies d'aturades. Avui a l'aeroport del Prat s'han cancel·lat 6 vols per aquest motiu. El Barça empata amb la Juve amb dos grans gols de Dembélé. El francès ha estat el millor del tercer amistós dels blaugrana a la gira americana. De Jong ha tornat a ser suplent i central, el club pressiona l'holandès perquè marxi o es rebaixi el sou.