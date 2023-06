L'Informatiu - 27/06/2023 | RTVE Catalunya

És la conseqüència del pacte dels socialistes amb comuns i PP que va apartar Trias de l'alcaldia de Barcelona en favor de Collboni. Focus posat ara en Esquerra Republicana. Els comuns insisteixen a dir que un tripartit amb Esquerra i PSC és possible.

El candidat del PP per Barcelona, Nacho Martín Blanco, defensa l'entesa PP-PSOE després de les generals per evitar que la clau la tinguin VOX i l'independentisme. Un escenari que també veu possible el republicà Gabriel Rufián.

El curs vinent arrencarà amb un reforç de professors. El Govern incrementarà la plantilla en 1.190 mestres. Són conscients, però, que es queda curt.

El Consell de Ministres aprova la pròrroga de les mesures anticrisi que inclou, entre d'altres.

Girona acull aquesta setmana el congrés internacional sobre noves tecnologies per al tractament d'aigües residuals.

Al centre de Televisió Espanyola a Sant Cugat estem d'aniversari. Aquest edifici des d'on us parlem fa avui 40 anys.