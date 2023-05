L'Informatiu - 27/05/2023

Falten menys de 24 hores perquè obrin els col·legis electorals. Aquest diumenge 28 de maig 5 milions i mig de catalans estan cridats a les urnes per escollir els seus regidors i regidores. En una jornada de reflexió sense missatges electorals, els candidats per Barcelona es fan les tradicionals fotografies de grup.

Arrenca la temporada de piscines municipals, marcada enguany per la sequera. Les restriccions fan que només es puguin omplir en casos concrets per evitar al malbaratament d'aigua. Per aquest motiu particulars i ajuntaments opten per tractaments desinfectants que netegin l'aigua sense canviar-la.

Ramaders que es dediquen al boví intensiu lamenten que la Generalitat els hagi exclòs de les ajudes que donarà per paliar l'augment de costos per produir, com ara el preu del farratge.

Els equips catalans es preparen per viure la penúltima jornada de la Primera Divisió masculina de futbol. L'Espanyol s'hi juga la permanència, el Girona apura les opcions d'anar a Europa, i el Barça tot i no jugar-se res espotivament, viurà l'emotiu comiat del Camp Nou.