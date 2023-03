L'Informatiu 2 - 27/03/2023

Risc d'incendi molt alt a bona part de Catalunya. Sobretot a les Terres de l'Ebre i el Camp de Tarragona, que obliga la pagesia a extremar les precaucions en els treballs agrícoles. Avui ha començat la campanya de reg al canal d'Urgell, la més complicada en 15 anys. L'oposició demana al Govern planificació davant la sequera.

3 de cada 100 menors reconeix haver assetjat alguna vegada o haver-ne estat víctima. I prop d'un 70% hi ha participat com a observador. Dades que preocupen als professionals del lleure educatiu i les administracions, que volen estendre la figura del coordinador de protecció de la infància en l'oci i l'esport.

L'oferta de places d'FP pel curs vinent serà d'un 6% més que l'any passat. I s'avançarà el procès de preinscripció per garantir que tots l'alumnat comenci a la vegada.

Marc Márquez no correrà la segona cursa del mundial de moto GP. Al pilot de Cervera l'han operat d'un dit de la mà que es va trencar en l'accident que va provocar a Portimao. Ha decidit no córrer per recuperar-se.