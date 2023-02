L'Informatiu 2 - 27/02/2023

Centenars de congressistes a aquesta hora recorren el Mobile World Congress a la Fira de Barcelona. Més de 2.000 empreses els acosten les novetats del sector digital.

El telèfon 061 ofereix atenció personalitzada per detectar i prevenir les conductes suïcides. Fa mig any que funciona i ha atès més de 6.000 trucades relacionades amb el suïcidi. La majoria de persones que hi truquen són dones, d'entre 40 i 65 anys.

La neu deixa estampes espectaculars que no vèiem des de feia 4 anys. Com aquesta de Collserola completament emblanquinada. Protecció Civil manté activada l'alerta.