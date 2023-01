L'Informatiu 2 - 27/01/2023

Acaba sense acord la reunió entre el Sindicat Metges de Catalunya i el Departamet de Salut. Dilluns tornaran a negociar. Si no acosten posicions, els propers 1,2 i 3 de febrer tornarà a haver mobilitzacions.

Víctimes com la de la presumpta agressió sexual per part del futbolista Dani Alves temen que es facin públiques les seves dades. El ministeri d'Igualtat recorda que difondre-les és delicte i que es castiga amb penes de fins a 7 anys de presó.

Fa 15 anys que els embassaments no estaven tan buits. La sequera s'agreuja i les reserves hídriques se situen per sota del 30% de la seva capacitat. També els aqüífers dels que depenen municpis com Capellades han reduit el seu volum dràsticament.

Girona i Barça preparen el derbi català de lliga de demà a Montilivi. Els blaugranes destaquen el bon moment en el que arriben al partit mentre que els de Míchel confien en guanyar i donar la sorpresa. Avui l'Espanyol obre la jornada de lliga a Almeria.