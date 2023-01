L'Informatiu - 27/01/2023 | RTVE Catalunya

Compàs d'espera per l'aprovació dels pressupostos després que el Govern hagi acceptat el projecte de la B-40. Per Esquerra ja no hi ha excuses per aprovar els comptes. Els comuns, però alerten d'un escull: que aquesta infraestructura topi amb la llei d'acció climàtica de la Generalitat. Vaga de la plantilla d'Amazon a Martorelles a partir de l'1 de febrer. Després de la reunió de mediació, avui, continuen considerant insuficients els trasllats i condicions que l'empresa planteja. L’Ajuntament de Barcelona ha aprovat la flexibilització la Zona de Baixes Emissions de la ciutat. Segona reunió del comitè de crisi del Ministeri d'Igualtat per avaluar el repunt d’assassinats masclistes. La sequera continua agreujant-se i els embassaments estan en situació crítica. Per fer front a la sequera l'àrea metropolitana aprofita l'aigua regenerada. És l'aigua residual que generem a les llars, potabilitzada i que pot tornar a la desembocadura de riu. La ROSALÍA estrena nova cançó. Porta un acrònim en anglès de "menteix-me com si m'estimesis".